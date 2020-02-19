Вчора бойовики здійснили атаку на позиції українських військовослужбовців, фото: ТСН

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Начальник медичної служби Об'єднаних сил Олександр Авраменко розповів про стан бійців, поранених вчора в результаті атаки бойовиків в районі міста Золотого Луганської області.

За його словами, ці військовослужбовці наразі готуються до евакуації, загрози їхньому життю немає. Про це йдеться у відео, опублікованому прес-службою Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що пораненим на місці була надана перша медична допомога, їх своєчасно доставили до мобільного військового госпіталю.

Після дообстеження отримали хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один із військово-медичних центрів за призначенням, — наголосив Авраменко.

Вчора о 5.00 бойовики здійснили атаку на позиції українських військовослужбовців. За офіційними даними, в результаті загинув один український військовий, ще чотири були поранені.