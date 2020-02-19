Кількість постраждалих від отруєння зросла до 27 осіб. Фото: Прямий

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У Тернопільській області зросла кількість постраждалих, які госпіталізовані з харчовим отруєнням. Станом на 11.00 в лікарнях знаходилися 27 осіб.

Серед госпіталізованих як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років. Факт події внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Про це 19 лютого повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції області.

Наразі правоохоронці та експерти встановлюють причини масового отруєння — відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

На погане самопочуття діти почали скаржитися в ніч з 18 на 19 лютого. У частини неповнолітніх перші симптоми харчового отруєння почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти — під вечір. Попередньо відомо, що обідали в їдальні коледжу 153 студентів, а вечеряли — 100 осіб.

Нагадаємо, харчове отруєння сталося серед студентів одного з коледжів Збаражчини. Цієї ночі до лікарень почали надходити студенти віком від 15 до 18 років із скаргами на загальну слабкість та діарею. Вранці було відомо про 17 постраждалих.