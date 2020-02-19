Количество пострадавших от отравления возросло до 27 человек. Фото: Прямий

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В Тернопольской области возросло количество пострадавших, которые госпитализированы с пищевым отравлением. По состоянию на 11.00 в больницах находились 27 человек.

Среди госпитализированных как девушки, так и парни в возрасте от 15 до 18 лет. Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

Сейчас правоохранители и эксперты устанавливают причины массового отравления — отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

На плохое самочувствие дети начали жаловаться в ночь с 18 на 19 февраля. У части несовершеннолетних первые симптомы пищевого отравления начали проявляться еще днем, 18 февраля. В остальных — под вечер. Предварительно известно, что обедали в столовой колледжа 153 студента, а ужинали — 100 человек.

Напомним, пищевое отравление произошло среди студентов одного из колледжей Збаражского района. Этой ночью в больницы начали поступать студенты в возрасте от 15 до 18 лет с жалобами на общую слабость и диарею. Утром было известно о 17 пострадавших.