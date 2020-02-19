Массовое отравление на Тернопольщине: 17 детей попали в больницу

Массовое отравление детей произошло в Тернопольской, фото: Госпродпотреблужба

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Ракурс

Массовое пищевое отравление детей произошло в Тернопольской области студентов одного из колледжей Збаражчины.

Этой ночью в больницы начали поступать студенты в возрасте от 15 до 18 лет с жалобами на общую слабость и диарею. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Всего на данный момент в больницу попали 17 студентов, из них пятеро — девушки. Еще три человека проходят обследование.

Отмечается, что у части из них симптомы начали проявляться еще вчера днем, в остальных — под вечер.

В настоящее время причины отравления устанавливаются. В колледже работают специалисты Госпродпотреблужбы, которые отбирают образцы еды из столовой и проверяют продукты, которые студенты привезли из дома. Кроме того, обследуются комнаты, где они живут.

Известно, что вчера не все госпитализированные питались в общей столовой, однако их домашней едой угощал товарищ.

Напомним, в конце ноября во Львове произошло массовое отравление среди людей, которые отмечали свадьбу в одном из ресторанов.