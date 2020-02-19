Масове отруєння на Тернопільщині: 17 дітей потрапили до лікарні

Масове отруєння дітей сталося на Тернопільщині, фото: Держспоживслужба

https://racurs.ua/ua/n133941-masove-otruiennya-na-ternopilschyni-17-ditey-potrapyly-do-likarni.html

Ракурс

Масове харчове отруєння дітей сталося на Тернопільщині серед студентів одного з коледжів Збаражчини.

Цієї ночі до лікарень почали надходити студенти віком від 15 до 18 років із скаргами на загальну слабкість та діарею. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

Всього наразі до лікарні потрапили 17 студентів, з них п’ятеро — дівчата. Ще троє осіб проходять обстеження.

Зазначається, що в частини з них симптоми почали проявлятися ще вчора вдень, у решти — під вечір.

Наразі причини отруєння встановлюються. У коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби, які відбирають зразки їжі з їдальні та перевіряють харчі, які студенти привезли з дому. Крім того, обстежуються кімнати, де вони мешкають.

Відомо, що вчора не всі госпіталізовані харчувалися в загальній їдальні, однак їх домашньою їжею пригощав товариш.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Львові сталося масове отруєння серед людей, які відзначали весілля в одному з ресторанів.