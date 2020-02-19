Сталася смертельна аварія у Миколаївській області. Фото: 112.ua

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в Кривоозерському районі Миколаївській області.

На 296 км траси М-05 «Київ-Одеса» 19 лютого о 1.35 зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням «Одеса-Київ» та вантажний автомобіль Volvo. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

В салоні автобуса перебували 39 пасажирів та два водії. Внаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб першого транспортного засобу. Водія рятувальникам доводилося вирізати із понівеченого салону автобуса. Усіх постраждалих доправили до Кривоозерської центральної районної лікарні та Любашівської ЦРЛ Одеської області.

Постраждалий водій перебуває у важкому стані. Восьмеро пасажирів покинули лікарні після того, як отримали необхідну медичну допомогу. Змінний водій автобусу та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились. Причини аварії встановить слідство.

Нагадаємо, 16 лютого у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули четверо осіб. Їхній автомобіль злетів з дороги в озеро і перекинувся на дах.