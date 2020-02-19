Реформа оподаткування: підприємці на Банковій вимагають в Зеленського скасувати новації щодо ФОПів, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n133939-pidpryiemci-na-bankoviy-vymagaut-v-zelenskogo-skasuvaty-novaciyi-schodo-fopiv-translyaciya.html

Ракурс

В Києві під Офісом президента 19 лютого проходить акція протесту ФОПів проти запровадження РРО та посилення фіскального тиску, які запровадили зміни до податкового законодавства, ухваленого моно більшістю у Раді.

Акція малих підприємців відбувається на Банковій під гаслами «Save ФОП», «Ні знищенню малого бізнесу касовими апаратами!». Учасники вимагають прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Нардеп Антон Поляков написав у Телеграм-каналі, що на в’їзді у Київ поліція не пускала до столиці автомобілі із підприємцями, що їхали на акцію.

«Ракурс» повідомляв, що 16 січня 2020 року Верховна Рада під час розгляду правок до Податкового кодексу підвищила ліміти для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).