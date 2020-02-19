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Ракурс
Реформа налогообложения: предприниматели на Банковой требуют у Зеленского отменить новации относительно ФЛП, скриншот трансляции

Предприниматели на Банковой требуют у Зеленского отменить налоговые новации (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 фев 2020, 10:21
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В Киеве под Офисом президента 19 февраля проходит акция протеста предпринимателей против введения РРО и усиление фискального давления, вызванного изменениями в налоговое законодательство.

Акция малых предпринимателей происходит на Банковой под лозунгами «Save ФЛП», «Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами!». Участники требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Нардеп Антон Поляков написал в своем Телеграм-канале, что на въезде в Киев полиция не пускала в столицу автомобили с предпринимателями, которые ехали на акцию.

«Ракурс» сообщал, что 16 января 2020 года Верховная Рада во время рассмотрения поправок в Налоговый кодекс повысила лимиты для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Реформа налогообложения: предприниматели на Банковой требуют у Зеленского отменить новации относительно ФЛП, скриншот трансляции

Источник: Ракурс


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