Реформа налогообложения: предприниматели на Банковой требуют у Зеленского отменить новации относительно ФЛП, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n133939-predprinimateli-na-bankovoy-trebuut-u-zelenskogo-otmenit-nalogovye-novacii-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве под Офисом президента 19 февраля проходит акция протеста предпринимателей против введения РРО и усиление фискального давления, вызванного изменениями в налоговое законодательство.

Акция малых предпринимателей происходит на Банковой под лозунгами «Save ФЛП», «Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами!». Участники требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Нардеп Антон Поляков написал в своем Телеграм-канале, что на въезде в Киев полиция не пускала в столицу автомобили с предпринимателями, которые ехали на акцию.

«Ракурс» сообщал, что 16 января 2020 года Верховная Рада во время рассмотрения поправок в Налоговый кодекс повысила лимиты для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).