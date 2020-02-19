Верховная Рада 19 февраля продолжила работу. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n133935-rada-prodoljaet-rassmatrivat-popravki-k-zemelnoy-reforme-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 19 февраля продолжила работать над проектом закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Народные избранники рассматривают документ во втором чтении. Сегодня рассмотрение земельной реформы продолжили с 484 поправки. В целом парламентарии должны проработать 4 тыс. 18 внесенных поправок. Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на веб-странице ВРУ.

Кроме того, возможно рассмотрение законопроекта № 2500 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции».

Также нардепы могут включить в повестку дня и принять решение относительно законопроектов № 3003 «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» и № 3015 «О внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О национальной безопасности Украины» относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)». Докладывать будет министр обороны Андрей Загороднюк.

Напомним, 18 февраля парламент рассмотрел 260 поправок к земельной реформе. В целом Верховная Рада уже рассмотрела 483 поправки к законопроекту. Народные депутаты начали работать над проектом закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» с 6 февраля.