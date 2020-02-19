Коронавирус на лайнере: с Diamond Princess сняли карантин, пассажиры начинают высаживаться на берег

Лайнер Diamond Princess, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133938-koronavirus-na-laynere-s-diamond-princess-snyali-karantin-passajiry-nachinaut-vysajivatsya.html

Ракурс

Карантин лайнера Diamond Princess, который начался в начале февраля из-за обнаруженного на борту коронавируса SARS-CoV-2, снят.

Первые его пассажиры уже высаживаются на берег. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Карантин продолжался 14 дней. Японские власти рассчитывают, что к концу дня лайнер оставят 500 человек.

У людей, которые покидают судно, не должно быть никаких симптомов, а результаты тестов на коронавирус должны дать отрицательный результат. Все эти люди, как ожидается, до конца пятницы оставят судно.

Те же, кто находился в одной каюте с инфицированными, останутся на судне на еще один срок карантина, который также продлится 14 дней.

Люди, которые оставят судно, могут вернуться к нормальной жизни, однако с ними в течение нескольких следующих дней будут поддерживать связь для получения информации о состоянии их здоровья.

На момент прибытия Diamond Princess в Японию на борту судна находились 3,7 тыс. человек, в том числе — 25 украинцев, которые являются членами экипажа. По данным ВОЗ, всего коронавирусом заразились 542 человека, из них 20 — в тяжелом состоянии. Смертельных случаев среди них не было.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, на Diamond Princess заразились также двое граждан Украины. Их госпитализировали в больницы в Токио.