Коронавірус на лайнері: з Diamond Princess зняли карантин, пасажири починають висаджуватися на берег

Лайнер Diamond Princess, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n133938-koronavirus-na-layneri-z-diamond-princess-znyaly-karantyn-pasajyry-pochynaut-vysadjuvatysya.html

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Карантин лайнера Diamond Princess, який розпочався на початку лютого через виявлений на борту коронавірус SARS-CoV-2, знято.

Перші його пасажири вже висаджуються на берег. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Карантин тривав 14 днів. Японська влада розраховує, що до кінця дня лайнер залишать 500 осіб.

У людей, які залишають судно, не повинно бути жодних симптомів, а результати тестів на коронавірус мають дати негативний результат. Усі ці люди, як очікується, до кінця п’ятниці залишать судно.

Ті ж, хто перебував в одній каюті з інфікованими, залишаться на судні на ще один термін карантину, який також триватиме 14 днів.

Люди, які залишать судно, можуть повернутися до нормального життя, проте з ними ще протягом кількох наступних днів підтримуватимуть зв’язок для отримання інформації про стан їхнього здоров’я.

На момент прибуття Diamond Princess до Японії на борту судна перебували 3,7 тис. людей, зокрема — 25 українців, які є членами екіпажу. За даними ВООЗ, загалом коронавірусом інфікувалися 542 особи, з них 20 — у тяжкому стані. Смертельних випадків серед них не було.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, на Diamond Princess інфікувалися також двоє громадян України. Їх госпіталізували до лікарень у Токіо.