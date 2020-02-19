Верховна Рада 19 лютого продовжила роботу. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n133935-rada-prodovjuie-rozglyadaty-popravky-do-zemelnoyi-reformy-translyaciya.html

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Верховна Рада України 19 лютого продовжила працювати над проектом закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Народні обранці розглядають документ у другому читанні. Сьогодні розгляд земельної реформи продовжили з 484 поправки. Загалом парламентарі повинні опрацювати 4 тис. 18 внесених поправок. Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Крім того, можливий розгляд законопроекту № 2500 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції».

Також нардепи можуть включити до порядку денного та прийняти рішення щодо законопроектів № 3003 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях» та № 3015 «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про національну безпеку України» щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)». Доповідатиме міністр оборони Андрій Загороднюк.

Нагадаємо, 18 лютого парламент розглянув 260 поправок до земельної реформи. Загалом Верховна Рада вже розглянула 483 поправки до законопроекту. Народні депутати почали працювали над проектом закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» з 6 лютого.