Произошла смертельная авария в Николаевской области. Фото: 112.ua

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кривоозерском районе Николаевской области.

На 296 км трассы М-05 «Киев-Одесса» 19 февраля в 1.35 столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса-Киев» и грузовой автомобиль Volvo. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

В салоне автобуса находились 39 пассажиров и два водителя. В результате ДТП пострадали водитель и 17 человек первого транспортного средства. Водителя спасателям приходилось вырезать из искореженного салона автобуса. Всех пострадавших доставили в Кривоозерскую центральную районную больницу и Любашевскую ЦРБ Одесской области.

Пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии. Восемь пассажиров покинули больницу после того, как получили необходимую медицинскую помощь. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались. Причины аварии установит следствие.

Напомним, 16 февраля во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Их автомобиль слетел с дороги в озеро и перевернулся на крышу.