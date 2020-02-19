Китайський коронавірус викликав у Росії спалах ксенофобії, невігластва і побутового расизму, фото — supchina.com

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Внаслідок спалаху коронавірусу у Росії фіксують збільшення випадків ксенофобії і побутового расизму. Усіх людей із азіатською зовнішністю цькують, а занепокоєння за своє здоров’я переросло в невігластво.

Росіяни чи не головним способом профілактики від коронавірусу вважають уникнення контактів із «людьми з Китаю» або зовні схожими на них.

Принаймні 37% опитаних громадян РФ вважають саме так. Компанія Ipsos опитала росіян про заходи захисту від коронавірусу. Це було міжнародне опитування і результати засвідчили спалах побутової ксенофобії та агресії щодо всього азійського по всьому світу, однак в Росії визнають тільки жорсткі заходи ізоляції, повідомляє «МБХ медіа».

В РФ впродовж лютого встигли зафіксувати кілька кричущих випадків істерії. У Єкатеринбурзі змінили маршрут перегонів «Лижня Росії», оскільки гонка проходила на базі оздоровчого центру «Бадьорість», у який згодом мали привезти на карантин громадян Китаю, які прилетіли в місцевий аеропорт.

У Челябінській області жителі селища Рощино перекрили дорогу і вимагали, щоб «заражених китайців» відвезли, оскільки карантинна зона нібито знаходиться занадто близько до житлових будинків. І хоча жодного випадку інфікування коронавірусом тут не зафіксували, карантин перенесли в інший санаторій.

Особливо страждають китайські студенти у Росії. У Самарській області батьки скаржилися на те, що в гуртожиток університету заселили студентів і з КНР, які вже пройшли двотижневий карантин.

У соцмережах студенти скаржаться, що москвичі почали цуратися їх в метро і ліфтах, а таксисти — скасовувати замовлення. Деколи китайських громадян відмовляються обслуговувати і ображають.

Продавець-консультант магазину в Ермітажі розповіла, що одна із відвідувачок вимагала, аби китайців, які вибирали листівки, вийшли з магазину. Інша жінка обурилася тим, що продавець показувала іграшки дітям гостей з КНР.

Вона запитала: «Як ви можете розмовляти з ними? Вони ж хворі!», — обурилася продавець.

Від спалаху ксенофобії страждають і росіяни, які працювали у Китаї. 27-річний Ілля з Уфи після прильоту з Пекіна вирішив обстежитися в місцевій лікарні, але медики відмовилися відкрити йому двері і з криками відправили до приймального покою лікарні.

Сусіди надумали розбризкувати поруч зі входом в мою квартиру дезінфікуючий засіб незрозумілого походження. Вже другий день бачу білі бризки і розводи, — розповіла Дарина Брильова, яка нещодавно повернулася з КНР.

У Новосибірську семикласницю вигнали з уроків через те, що вона провела канікули в Китаї. Мама дівчинки не змогла пояснити, що причина моргання носом і кашлю її доньки — хронічна астма. Однокласники швидко поставили їй діагноз — коронавірус, а батьківські чати вибухнули вимогами вигнати дитину зі школи. Завуч відправив її у лікарню «здавати аналізи», а класний керівник заявила, що мама не стежить за дитиною.

Чи не найбільш кричущий випадок стався 3 лютого. «Уральські авіалінії» не пустили на борт в Сіань-Сяньяні 70 пасажирів з країн СНД. Авіакомпанія пояснила, що з 1 лютого регулярні рейси в Китай припинені за розпорядженням уряду РФ. Мовляв, компанія буде перевозити тільки росіян. Наступного дня МВС РФ оголосило, що розробило законопроект, відповідно до якого хворих на «небезпечні для суспільства захворювання» іноземців будуть висилати з Росії. У список цих хвороб потрапили чума, холера, туберкульоз, ВІЛ, сибірська виразка і коронавірус.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)