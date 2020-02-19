Українка відмовилася їхати з Уханя без своєї собаки. Фото: Instagram/nastyazinchenko

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Ракурс

Евакуація з Уханя українців і громадян інших країн почалася 19 лютого. Одна українка відмовилася від евакуації через те, що їй не дозволили взяти з собою в літак собаку Мішу.

Дівчина повідомила, що спочатку українське посольство в КНР відмовило їй в евакуації з собакою. Проте після розголосу цієї інформації з дівчиною нібито зв’язалися з посольства і дозволили взяти вихованця, але за умови, якщо вона збере необхідні документи про його відповідність санітарним нормам. Про це Анастасія Зінченко написала в своєму Instagram.

Дівчина зазначила, що зуміла зібрати всі необхідні документи, хоч це і було складно у зв’язку з обмеженнями на пересування, введеними владою міста. Всі зібрані документи вона нібито відправила у посольство, проте звідти зателефонували і повідомили, що вона не може полетіти з Китаю з собакою.

Українка додала, що у Міши (кличка собаки) є паспорт з щепленнями і чіп. Вона також була готова за свої гроші відправити собаку на карантин і зробити всі необхідні документи після того, як їх евакуюють. Зараз вона залишається в Ухані разом з собакою. Анастасія пише, що правила карантину посилилися і тепер житловий комплекс можна залишати один раз в три дні. Дівчина додає, що не може навіть вийти в магазин, тому що для цього потрібен спеціальний пропуск.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що з Уханя вивезуть 48 українців і 29 іноземців. В Україні підготовлено чотири місця, куди на обсервацію помістять всіх евакуйованих з Китаю громадян України та інших країн.