Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки. Фото: Instagram/nastyazinchenko

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Эвакуация из Уханя украинцев и граждан других стран началась 19 февраля. Одна украинка отказалась от эвакуации из-за того, что ей не разрешили взять с собой в самолет собаку Мишу.

Девушка сообщила, что изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам. Об этом Анастасия Зинченко написала в своем Instagram.

Девушка отметила, что сумела собрать все необходимые документы, хоть это и было сложно в связи с ограничениями на передвижение, введенными властями города. Все собранные документы она якобы отправила в посольство, однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

Украинка добавила, что у Миши (кличка собаки) есть паспорт с прививками и чип. Она также была готова за свои деньги отправить собаку на карантин и сделать все необходимые документы после того, как их эвакуируют. Сейчас она остается в Ухане вместе с собакой. Анастасия пишет, что правила карантина ужесточились и теперь жилой комплекс можно покидать один раз в три дня. Девушка добавляет, что не может даже выйти в магазин, потому что для этого нужен специальный пропуск.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что из Уханя вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев. В Украине подготовлены четыре места, куда на обсервацию поместят всех прибывших из Китая граждан Украины и других стран.