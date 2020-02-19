Освобожденный политзаключенный Алексей Стогний приехал в Киев. Фото: ФСБ

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Политзаключенный из Крыма Алексей Стогний, который был задержан в 2016 году оккупантами по обвинению в совершении диверсий, вышел на свободу. Его отпустили из колонии, потому что закончился срок его ареста.

После освобождения Стогний вернулся на подконтрольную Украине территорию. Он уже в Киеве. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

Омбудсмен добавила, что экс-политзаключенный пройдет медицинский осмотр и ему окажут необходимую помощь.

Общественное движение «Объединение родственников политзаключенных Кремля» отмечает, что Стогний оказался на свободе в конце января 2020 года, «но семья предпочла не сообщать об этом факте, чтобы не подвергаться опасности при выезде из оккупированного полуострова на материковую Украину».

Стогния оккупанты задержали в 2016 году, а приговорили к 3,5 годам колонии в 2017 году. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия и боеприпасов, а также в незаконном изготовлении оружия.

Напомним, освобожденный политзаключенный из Крыма, журналист Николай Семена, 18 февраля приехал в Киев.