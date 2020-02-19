Погода в Украине на 20 февраля. Фото: pexels

https://racurs.ua/n133982-pogoda-v-ukraine-na-20-fevralya-dojdi-i-do-10-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 февраля ожидается облачная с прояснениями. Осадки в виде дождя стоит ожидать во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях.

Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 2° тепла в южных областях, днем прогнозируют 5−10° тепла. Ветер прогнозируют южный, юго-западный и западный 3−8 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 20 февраля прогнозируется теплая, солнце будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, а днем до 6−8° выше нуля.

Во Львове завтра пройдут небольшие дожди. Столбики термометров ночью покажут от 0° до 2° тепла, днем — +5−7°.

В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха — 0−2° тепла, днем — 8−10° тепла.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха — от -1° до 1° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки ночью и днем — без осадков. Ночью температура воздуха поднимется до 1° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Карпатах 20 февраля ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 1° мороза, днем 5−7° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, температурный рекорд был установлен в Киеве 18 февраля. В этот день среднесуточная температура в Киеве составила +5,9°. Это на 0,9° больше, чем предыдущий температурный рекорд, зафиксированный в 1950 году.