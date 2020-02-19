Погода в Україні на 20 лютого. Фото: pexels

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Погода в Україні 20 лютого очікується хмарна з проясненнями. Опади у вигляді дощу варто очікувати у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях.

Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 2° тепла в південних областях, вдень прогнозують 5−10° тепла. Вітер прогнозують південний, південно-західний і західний 3−8 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 20 лютого прогнозується тепла, сонце виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі 0−2° тепла, а вдень до 6−8° вище нуля.

У Львові завтра пройдуть невеликі дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 2° тепла, вдень — + 5−7°.

В Одесі в четвер очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря — 0−2° тепла, вдень — 8−10° тепла.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря — від -1° до 1° тепла, вдень 5−7° вище нуля.

У Харкові в найближчу добу вночі і вдень — без опадів. Вночі температура повітря підніметься до 1° тепла, вдень 5−7° вище нуля.

У Карпатах 20 лютого очікується хмарна погода. Температура повітря вночі від 2° тепла до 1° морозу, вдень 5−7° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 лютого прогнозується відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі обурення.

Нагадаємо, температурний рекорд був встановлений в Києві 18 лютого. У цей день середньодобова температура в Києві склала +5,9°. Це на 0,9° більше, ніж попередній температурний рекорд, зафіксований в 1950 році.