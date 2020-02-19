18 лютого у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Фото: Pexels

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Ракурс

Температура в Києві продовжує дивувати. Синоптики за результатами метеорологічних спостережень у столиці зафіксували новий рекорд.

Температурний рекорд був встановлений 18 лютого. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, цього дня середньодобова температура в Києві склала + 5,9 °.

Це на 0,9° більше, ніж попередній температурний рекорд. До цього найтепліша погода цього дня була зафіксована в 1950 році. Синоптики зазначають, що це вже шостий температурний рекорд у лютому.

З 10 лютого в Києві почалася метеорологічна весна.

Нагадаємо, раніше в обсерваторії повідомили, що 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостереження. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +2,3°, що на 1,4° тепліше, ніж в 1950 році. Ніч на 17 лютого в Києві також була теплою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°, що на 0,1° тепліше, ніж в 1974 році.