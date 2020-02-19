Музей Небесної сотні працює в Івано-Франківську. Фото: УНІАН

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В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року під час Революції гідності відбувся штурм Майдану та підпал будівлі Федерації профспілок України. Тоді загинули десятки активістів.

На пам’ять про загиблих в Івано-Франківську в 2015 році відкрився музей Небесної сотні. Зараз там виставлені сотні особистих речей загиблих, а відвідувачам розповідають про події тих днів. Про це пише «Укрінформ».

Серед них — особисті речі майданівців, їхні портрети, а ще — художні полотна та інсталяції, які візуально повертають людей до тих подій. Ідея створення музею належить художнику Роману Бончуку.

У музеї Небесної сотні можна дізнатися, як починалася революція гідності та як розгорталися події. Також там є близько 100 портретів загиблих героїв.

Зазначимо, 19 лютого 2014 року на Майдані загинули вісім людей, 35 людей отримали важкі тілесні ушкодження. Зіткнення на Майдані 19 лютого продовжилися після безрезультатних нічних переговорів лідерів опозиції з Віктором Януковичем.