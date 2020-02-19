Музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске. Фото: УНИАН

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В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во время Революции достоинства состоялся штурм Майдана и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. Тогда погибли десятки активистов.

В память о погибших в Ивано-Франковске в 2015 году открылся музей Небесной сотни. Сейчас там находятся сотни личных вещей погибших, а посетителям рассказывают о событиях тех дней. Об этом пишет «Укринформ».

Среди экспонатов — личные вещи майдановцев, их портреты, а еще — художественные полотна и инсталляции, которые визуально возвращают людей в те события. Идея создания музея принадлежит художнику Роману Бончуку.

В музее Небесной сотни можно узнать, как начиналась Революция достоинства и как разворачивались события. Также там есть около 100 портретов погибших героев.

Отметим, 19 февраля 2014 года на Майдане погибли восемь человек, 35 человек получили тяжелые телесные повреждения. Столкновения на Майдане 19 февраля продолжились после безрезультатных ночных переговоров лидеров оппозиции с Виктором Януковичем.