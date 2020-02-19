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Музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске. Фото: УНИАН

Исторические события и сотни личных вещей: музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске (ФОТО)

19 фев 2020, 20:12
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В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во время Революции достоинства состоялся штурм Майдана и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. Тогда погибли десятки активистов.

В память о погибших в Ивано-Франковске в 2015 году открылся музей Небесной сотни. Сейчас там находятся сотни личных вещей погибших, а посетителям рассказывают о событиях тех дней. Об этом пишет «Укринформ».

Среди экспонатов — личные вещи майдановцев, их портреты, а еще — художественные полотна и инсталляции, которые визуально возвращают людей в те события. Идея создания музея принадлежит художнику Роману Бончуку.

Музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске

Музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске

В музее Небесной сотни можно узнать, как начиналась Революция достоинства и как разворачивались события. Также там есть около 100 портретов погибших героев.

Музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске

Музей Небесной сотни работает в Ивано-Франковске

Отметим, 19 февраля 2014 года на Майдане погибли восемь человек, 35 человек получили тяжелые телесные повреждения. Столкновения на Майдане 19 февраля продолжились после безрезультатных ночных переговоров лидеров оппозиции с Виктором Януковичем.


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