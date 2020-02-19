Навколо телеканалу для ОРДЛО розгорівся скандал

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Скандал навколо телеканалу для окупованих територій розгорівся через прихід ведучих з каналу «112 Україна», який пов’язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком. Ведучі політичного ток-шоу «Пульс» з каналу «112 Україна» Володимир Полуєв та Анна Степанець тепер консультують журналістів нового державного телеканалу.

Через такі призначення звільнилися дві третини колективу UATV, на базі якого будуть запускати телеканал для ОРДЛО. Про це повідомила колишня журналістка UATV Анастасія Федченко в Facebook.

Співбесід не проводили, але запитували у працівників про місію нового каналу і про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій, — розповіла журналістка про нових консультантів.

За словами журналістки, вона написала заяву про звільнення 17 лютого. Це сталося через те, що з самого початку колективу не пояснили, яким буде новий телеканал, а потім і зовсім стало відомо про нових консультантів, які «розмовляли російською з порогу». Федченко додала, що про політику редакції щодо агресії Росії ведучі зі «112 Україна» промовчали.

Вона зазначила, що не бачить сенсу у вибудовуванні стратегії за півтора тижні до запуску. І вважає консультації «спробою зробити вигляд, що з колективом говорили і обговорювали, а потім зробили по-своєму».

Зазначимо, запуск нового телеканалу планується 1 березня.

Як повідомлялося раніше, на першому етапі цей телеканал буде розважально-інформаційним і буде поєднувати «кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення».