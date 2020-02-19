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У Білій Церкві евакуювали людей через вибухівку. Фото: ВладТайм

У Білій Церкві евакуювали людей через підробну вибухівку (ФОТО)

19 лют 2020, 18:58
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Вибухівку в автомобілі поліцейські виявили в одному з автомобілів в Білій Церкві (Київська область). Поліцейські зупинили один з автомобілів, де під час огляду знайшли вибухівку.

Через таку знахідку правоохоронці огородили територію та евакуювали перехожих на безпечну відстань. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

У Білій Церкві евакуювали людей через вибухівку. Фото: Нацполіція

Але, як виявилося пізніше, тривога була помилковою. На території міста зараз проводяться спільні навчання Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил та інших силових структур. А знайдена вибухівка насправді була макетом. У поліції також попросили з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше в Харкові в урні зі сміттям біля входу у торгово-розважальний центр «Французький бульвар» на вулиці Академіка Павлова знайшли саморобний вибуховий пристрій. Вибухотехніки, які прибули на місце інциденту, вилучили і знищили небезпечний пристрій.


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