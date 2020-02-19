В Белой Церкви эвакуировали людей из-за взрывчатки. Фото: ВладТайм

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Взрывчатку в автомобиле полицейские обнаружили в одном из автомобилей в Белой Церкви (Киевская область). Полицейские остановили один из автомобилей, где во время осмотра нашли взрывчатку.

Из-за такой находки правоохранители оградили территорию и эвакуировали прохожих на безопасное расстояние. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Но, как оказалось позже, тревога была ложной. На территории города сейчас проводятся совместные учения Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных сил и других силовых структур. А найденная взрывчатка на самом деле была макетом. В полиции также попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее в Харькове в урне с мусором у входа в торгово-развлекательный центр «Французский бульвар» на улице Академика Павлова нашли самодельное взрывное устройство. Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, изъяли и уничтожили опасное устройство.