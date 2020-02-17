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Ракурс
Взрывчатку обнаружили ночью, фото: Wikimapia

В Харькове в урне возле ТРЦ обнаружили взрывчатку, не исключен спланированный теракт

17 фев 2020, 13:23
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В Харькове в урне с мусором у входа в торгово-развлекательный центр «Французский бульвар» на улице Академика Павлова ночью обнаружили самодельное взрывное устройство.

Опасный предмет обнаружила охрана ТРЦ, осматривая прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, изъяли и уничтожили опасное устройство.

Эвакуация в связи с этим инцидентом не проводилась.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Сейчас полиция принимает меры для установления и задержания лица, причастного к этому инциденту.

Напомним, в августе прошлого года в центре Тернополя взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате инцидента рваное ранение руки получил местный житель 1981 года рождения.

Источник: Ракурс


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