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Ракурс
Вибухівку виявили цієї ночі, фото: Wikimapia

У Харкові в урні біля ТРЦ виявили вибухівку, не виключено спланований теракт

17 лют 2020, 13:23
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У Харкові в урні зі сміттям біля входу до торговельно-розважального центру «Французький бульвар» на вулиці Академіка Павлова цієї ночі виявили саморобний вибуховий пристрій.

Небезпечний предмет виявила охорона ТРЦ, оглядаючи прилеглу територію. Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

Вибухотехніки, які прибули на місце інциденту, вилучили та знищили небезпечний пристрій.

Евакуація у зв’язку з цим інцидентом не здійснювалася.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з можливою конфіскацією майна.

Наразі поліція вживає заходів для встановлення та затримання особи, причетної до цього інциденту.

Нагадаємо, у серпні минулого року в центрі Тернополя вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті інциденту рване поранення руки отримав місцевий житель 1981 року народження.

Джерело: Ракурс


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