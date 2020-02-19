Вокруг телеканала для ОРДЛО разгорелся скандал

https://racurs.ua/n133979-massovye-uvolneniya-i-konsultanty-so-112-ukraina-vokrug-telekanala-dlya-ordlo-razgorelsya-skandal.html

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Скандал вокруг телеканала для оккупированных территорий разгорелся из-за прихода ведущих с канала «112 Украина», который связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Ведущие политического ток-шоу «Пульс» с канала «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец теперь консультируют журналистов нового государственного телеканала.

Из-за таких назначений уволились две трети коллектива UATV, на базе которого будут запускать телеканал для ОРДЛО. Об этом сообщила бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко в Facebook.

Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий, — рассказала журналистка о новых консультантах.

По словам журналистки, она написала заявление об увольнении 17 февраля. Это произошло из-за того, что изначально коллективу не объяснили, каким будет новый телеканал, а потом и вовсе стало известно о новых консультантах, которые «разговаривали на русском с порога». Федченко добавила, что о политике редакции касательно агрессии России ведущие «112 Украина» умолчали.

Она отметила, что не видит смысла в выстраивании стратегии за полторы недели до запуска. И считает консультации «попыткой сделать вид, что с коллективом говорили и обсуждали, а потом сделали по-своему».

Отметим, запуск нового телеканала планируется 1 марта.

Как сообщалось ранее, на первом этапе этот телеканал будет развлекательно-информационным и будет сочетать «лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание».