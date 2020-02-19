18 февраля в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Фото: Pexels

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Ракурс

Температура в Киеве продолжает радовать. Синоптики по результатам метеорологических наблюдений в столице зафиксировали новый рекорд.

Температурный рекорд был установлен 18 февраля. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этот день среднесуточная температура в Киеве составила +5,9°.

Это на 0,9° больше, чем предыдущий температурный рекорд. До этого самая теплая погода в этот день была зафиксирована в 1950 году. Синоптики отмечают, что это уже шестой температурный рекорд в феврале.

С 10 февраля в Киеве началась метеорологическая весна.

Напомним, ранее в обсерватории сообщили, что 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдения. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°, что на 1,4° теплее, чем в 1950 году. Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8°, что на 0,1° теплее, чем в 1974 году.