Звільнений політв'язень Олексій Стогній приїхав до Києва. Фото: ФСБ

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Політв’язень з Криму Олексій Стогній, який був затриманий в 2016 році окупантами за звинуваченням в скоєнні диверсій, вийшов на свободу. Його відпустили з колонії, тому що закінчився термін його арешту.

Після звільнення Стогній повернувся на підконтрольну Україні територію. Він уже в Києві. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Фейсбуці.

Омбудсмен додала, що екс-політв'язень пройде медичний огляд і йому нададуть необхідну допомогу.

Громадський рух «Об'єднання родичів політв’язнів Кремля» зазначає, що Стогній опинився на волі в кінці січня 2020 року, «але родина воліла не повідомляти про цей факт, аби не наражатися на ризики при виїзді з окупованого півострову на материкову Україну».

Стогнія окупанти затримали в 2016 році, а засудили до 3,5 років колонії в 2017 році. Його звинуватили в незаконному придбанні, передачі, зберіганні або носінні зброї та боєприпасів, а також у незаконному виготовленні зброї.

Нагадаємо, звільнений політв’язень з Криму, журналіст Микола Семена, 18 лютого приїхав до Києва.