У Нових Санжарах протестують проти розміщення евакуйованих українців. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n133991-protesty-proty-rozmischennya-ukrayinciv-z-uhanya-na-poltavschyni-stalysya-sutychky-z-policiieu.html

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У Полтавській області люди перекрили дорогу та протестують проти того, щоб у Нові Санжари привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.

Ще 19 лютого поруч із медичним центром Національної гвардії України «Нові Санжари» зібралися місцеві жителі. Вони запевняють, що заклад не має відповідного обладнання і в разі виникнення хвороби, це стане справжньою катастрофою. Про це повідомляє місцеве видання 0532.ua.

Тим часом на в’їзд до міста почали звозити військових на автобусах та бронеавтомобілі. Сьогодні вранці місцеві блокували дорогу, палять шини. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. На місце події вирушило керівництво області.

Як повідомляють ЗМІ, евакуйованих з Китаю українців можуть відправити на карантин у Полтавську область. Де їх розмістять, наразі невідомо.

Тим часом сьогодні вранці у Тернопільській області поблизу Микулинців, де жителі громади протестують проти приїзду в місцевий санаторій «Медобори» евакуйованих з Китаю, почали з’являтися вантажівки з військовими. Місцеві ЗМІ пишуть, що прес-офіцер у 44 окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, запевнив, що саме сьогодні у військових заплановані навчання.

Нагадаємо, 19 лютого у селищі Микулинці на Тернопільщині місцеві мешканці облаштували блокпост поблизу санаторію «Медобори» — місця можливого розміщення евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу українців.