МВС: Літак із Уханя сів у "Борисполі" для дозаправки і вирушить у Харків. Фото: ГК

https://racurs.ua/ua/n133992-mvs-litak-iz-uhanya-siv-u-boryspoli-dlya-dozapravky-i-vyrushyt-u-harkiv-foto-video.html

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Китайський коронавірус змусив іноземців втікати з Китаю. Сьогодні України забрала своїх громадян. Літак із евакуйованими українцями і кількома десятками іноземців півгодини тому сів у Києва.

Міністерство внутрішніх справ України заявило, що в аеропорту «Бориспіль» триває дозаправка літака, після чого він полетить у Харків.

На борту перебувають 45 громадян України, 27 іноземних підданих, екіпаж і медики. У відомстві запевнили, що всі пасажири й екіпаж літака здорові та не мають жодних симптомів захворювання. Їх перевірили під час посадки на літак у Китаї, під час проміжної посадки у Казахстані, а також стан здоров’я пасажирів і членів екіпажу контролювали українські медики на борту.

На фото з «Борисполя» видно, що до літака підвели трап, але ніхто звідти не виходить.

Окрім того, поблизу аеропорту було помічено колону техніки Національної гвардії та медтранспорту.