Новый коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n134000-v-ujnoy-koree-zafiksirovana-pervaya-smert-ot-novogo-koronavirusa.html

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Новый коронавирус продолжает свой смертельный марш по миру. В Южной Корее подтвердили первую смерть от COVID-2019.

Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

Сообщается, что сегодня утром от коронавируса скончался пациент больницы в городе Чхондо, расположенном в провинции Кенсан-Пукто.

Мэр города Тэгу, который является столицей провинции Кенсан-Пукто, призвал жителей не покидать без крайней необходимости свои дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно последним данным, в провинции Кенсан-Пукто зафиксировано 49 больных коронавирусом. При этом 28 человек заразились инфекцией во время посещения церкви.

Полицейские патрулируют медицинский центр в Тэгу. У многих людей подтверждается заражение коронавирусом. Больные помещаются в изолированные палаты.