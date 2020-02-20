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Новий коронавірус. Фото: РБК-Україна

У Південній Кореї зафіксовано першу смерть від нового коронавірусу

20 лют 2020, 11:36
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Новий коронавірус продовжує свій смертельний марш світом. У Південній Кореї підтвердили першу смерть від COVID-2019.

Про це повідомляє агентство Yonhap News Agency.

Повідомляється, що сьогодні вранці від коронавірусу помер пацієнт лікарні у місті Чхондо, розташованому в провінції Кенсан-Пукто.

Мер міста Тегу, яке є столицею провінції Кенсан-Пукто, закликав жителів не залишати без крайньої необхідності свої будинки через загрозу поширення коронавірусу.

Згідно з останніми даними, в провінції Кенсан-Пукто зафіксовано 49 хворих на коронавірус. При цьому 28 осіб заразилися інфекцією під час відвідування церкви.

Поліцейські патрулюють медичний центр в Тегу. У багатьох людей підтверджується зараження коронавірусом. Хворих розміщують в ізольованих палатах.


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