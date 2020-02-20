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Ракурс
Реакція соцмереж на евакуацію українців: Дайте спокій людям, які повернулися з Уханя / Фото: GONI Мемаси, Фейсбук

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: блискавична реакція соцмереж (ФОТО)

20 лют 2020, 11:20
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Евакуація українців з Уханя відбувається попри протести місцевого населення. Нагадаємо, що літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями здійснив проміжну посадку в аеропорту «Бориспіль», і після дозаправки полетить у Харків. Звідти евакуйованих людей відвезуть до медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. Водночас полтавчани сьогодні «радо зустрічають» співгромадян — люди перекрили дорогу та протестують проти того, щоб «уханьських» українців привозили у Нові Санжари — містечко з населенням у вісім тисяч осіб, яке розташоване за 40 км від Полтави.

Дайте спокій людям, які повернулися з Уханя, — написав 20 лютого журналіст Сергій Цимбалюк.

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Присоромив українців і президент Володимир Зеленський. Глава держави також повідомив, що медцентр у Нових Санжарах буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Зеленський переконаний, що медзаклад охоронятимуть «набагато серйозніше, аніж президента».

Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми — українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії… На жаль, не всі з нас можуть пишатися людяною реакцією, — зазначив президент.

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж / Фото? громадське

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Джерело: Ракурс


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