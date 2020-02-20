Реакция соцсетей на эвакуацию украинцев: Оставьте в покое людей, вернувшихся из Уханя / Фото: GONI Мемаси, Фейсбук

https://racurs.ua/n133999-evakuaciya-ukraincev-iz-uhanya-i-protesty-na-mestah-molnienosnaya-reakciya-socsetey-foto.html

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Эвакуация украинцев из Уханя продолжается несмотря на протесты местного населения. Напомним, что сегодня самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами совершил промежуточную посадку в аэропорту «Борисполь», и после дозаправки полетит в Харьков. Оттуда эвакуированных людей отвезут в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В то же время полтавчане сегодня «радостно встречают» сограждан — люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы «уханьских» украинцев привозили в Новые Санжары — городок с населением в восемь тысяч человек, расположенный в 40 км от Полтавы.

Оставьте в покое людей, вернувшихся из Уханя, — написал 20 февраля журналист Сергей Цимбалюк.

Пристыдил украинцев и президент Владимир Зеленский. Глава государства также сообщил, что медцентр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. Зеленский убежден, что медучреждение будут охранять «гораздо серьезнее, нежели президента».