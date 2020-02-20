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Реакция соцсетей на эвакуацию украинцев: Оставьте в покое людей, вернувшихся из Уханя / Фото: GONI Мемаси, Фейсбук

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей (ФОТО)

20 фев 2020, 11:20
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Эвакуация украинцев из Уханя продолжается несмотря на протесты местного населения. Напомним, что сегодня самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами совершил промежуточную посадку в аэропорту «Борисполь», и после дозаправки полетит в Харьков. Оттуда эвакуированных людей отвезут в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В то же время полтавчане сегодня «радостно встречают» сограждан — люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы «уханьских» украинцев привозили в Новые Санжары — городок с населением в восемь тысяч человек, расположенный в 40 км от Полтавы.

Оставьте в покое людей, вернувшихся из Уханя, — написал 20 февраля журналист Сергей Цимбалюк.

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Пристыдил украинцев и президент Владимир Зеленский. Глава государства также сообщил, что медцентр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. Зеленский убежден, что медучреждение будут охранять «гораздо серьезнее, нежели президента».

Перед нами опасность забыть о том, что все мы люди и все мы — украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии… К сожалению, не все из нас могут гордиться человечной реакцией, — отметил президент.

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Евакуація українців з Уханя та протести на місцях: реакція соцмереж

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей / Фото: громадське

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя и протесты на местах: молниеносная реакция соцсетей

Источник: Ракурс


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