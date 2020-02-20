На Полтавщине протестуют против размещения эвакуированных из Китая. Фото: PavlovskyNews

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Протесты о размещении в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев продолжаются в Полтавской области.

Местные жители собрались на трассе Кременчуг-Полтава возле Новых Санжар, они выступают против размещения эвакуированных граждан в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары». По словам жителей поселка, заведение не имеет соответствующего оборудования. Люди паникуют, что в случае выявления болезни будет настоящая катастрофа. Сегодня протестующие собираются идти к руководству поселка. Об этом сообщает местный сайт 0532.ua.

В интернете тем временем появляется видео, на котором зафиксировано большое количество полиции, нацгвардейцев и бронетехнику. Ранее произошли столкновения между местными жителями и силовиками.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области сообщили, что сегодня утром правоохранители были вынуждены разблокировать заблокированную проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла краткосрочная схватка. Полицейские задержали более 10 человек.

Новые Санжары — поселок городского типа, здесь проживает примерно 8 тыс. лиц. Населенный пункт расположен в 40 км от Полтавы. С областного центра сюда можно добраться на 44 мин, а дорога пешком заме 7 час.

Напомним, эвакуированных граждан из Китая доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности. Их будут охранять полицейские и нацгвардейцы, а все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте будут приостановлены.