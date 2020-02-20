Полтавская область примет эвакуированных из Китая украинцев. Фото: МВД

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Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже в Украине. Самолет, который увез граждан из Уханя, сначала прилетел в аэропорт «Борисполь» на дозаправку, а затем отправился в Харьков.

По прибытию всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

По данным МВД, после прохождения контроля под охраной полиции эвакуированных граждан доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Их будут охранять полицейские и нацгвардейцы, а все противоправные попытки препятствованию размещению эвакуированных на этом объекте будут прекращены.

В МВД добавили, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

В Новых Санжарах тем временем местные жители вышли на улицы протестовать против размещения эвакуированных граждан в медицинском центре их города. Люди перекрыли дорогу между протестующими и полицией завязались стычки.

Напомним, самолет Boeing 737−700 NG авиакомпании SkyUp эвакуировал из Китая 48 украинских граждан, а также 29 граждан других стран.