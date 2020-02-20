Полтавщина прийме евакуйованих із Китаю українців. Фото: МВС

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Евакуйовані з Китаю українці та іноземці вже в Україні. Літак, який забрав громадян з Уханя, спочатку прилетів до аеропорту «Бориспіль» на дозаправку, а потім вирушив до Харкова.

Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

За даними МВС, після проходження контролю під охороною поліції евакуйованих громадян буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.

Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Їх будуть охороняти поліцейські та нацгвардійці, а всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об'єкті будуть припинені.

У МВС додали, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

У Нових Санжарах тим часом місцеві жителі вийшли на вулиці протестувати проти розміщення евакуйованих громадян у медичному центрі їхнього міста. Люди перекрили дорогу, між протестуючими та поліцією зав’язались сутички.

Нагадаємо, літак Boeing 737−700 NG авіакомпанії SkyUp евакуював з Китаю 48 українських громадян, а також 29 громадян інших країн.