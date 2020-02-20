ВРУ продовжує працювати над законопроектом про ринок землі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n133993-verhovna-rada-prodovjyla-rozglyadaty-popravky-do-zakonoproektu-pro-rynok-zemli-translyaciya.html

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Верховна Рада України 20 лютого продовжила розгляд законопроекту № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Парламентарі розглядають документ у другому читанні. Рада сьогодні продовжила роботу з розгляду 650 поправки, заплановано опрацювати 4 тис. 18 внесених до законопроекту поправок. Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Також нардепи можуть у другому читанні розглянути проект закону № 2500 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, парламент може розглянути законопроекти № 3003 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях» та № 3015 «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про національну безпеку України» щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)».

Нагадаємо, вчора народні депутати загалом розглянули 649 правок з 4018-ти до законопроекту. За результатами голосування усі правки були відхилені.