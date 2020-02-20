ВРУ продолжает работать над законопроектом о рынке земли. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n133993-verhovnaya-rada-prodoljila-rassmatrivat-popravki-v-zakonoproekt-o-rynke-zemli-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины 20 февраля продолжила рассмотрение законопроекта № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Парламентарии рассматривают документ во втором чтении. Рада сегодня продолжила работу из рассмотрения 650 поправки, запланировано обработать 4 тыс. 18 внесенных в законопроект поправок. Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на веб-странице ВРУ.

Также нардепы могут во втором чтении рассмотреть проект закона № 2500 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции».

Кроме того, парламент может рассмотреть законопроекты № 3003 «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» и № 3015 «О внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О национальной безопасности Украины» относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)».

Напомним, вчера народные депутаты в целом рассмотрели 649 правок с 4018-ти к законопроекту. По результатам голосования все правки были отклонены.