Опубликовано видео с салона самолета с эвакуированными украинцами. Фото: Страна

https://racurs.ua/n133997-poletim-v-harkov-chto-proishodit-v-salone-samoleta-s-evakuirovannymi.html

Ракурс

Эвакуация украинцев из Уханя почти завершена. Самолет, который ранее приземлился в аэропорту «Борисполь» на дозаправку, уже отправился в Харьков.

После этого всех эвакуированных граждан Украины и иностранцев повезут в медицинский центр Полтавской области, где их по меньшей мере на 14 дней поместят на обсервацию. В сети опубликовано видео с борта самолета.

На видео видно, как люди в защитных костюмах и масках раздают эвакуированным свертки.

На другом видео, опубликованном в этом Телеграмм-канале, один из пассажиров рассказал, что им дали продукты питания.

Поедим немного, отдохнем и, если улучшится погода, через час, может, полтора мы полетим в Харьков, — рассказал он.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами и несколькими десятками иностранцев около 9.40 приземлился в аэропорту «Борисполь». Самолет планировалось посадить в аэропорту Харькова, но после того, как борт совершил 35 кругов над Харьковской областью, он повернул на Киев. В Харькове самолет не смог совершить посадку из-за сильного тумана.

Эвакуированных граждан доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.