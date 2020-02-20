Опубліковано відео з салону літака з евакуйованими українцями. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n133997-poletymo-do-harkova-scho-vidbuvaietsya-v-saloni-litaka-z-evakuyovanymy.html

Ракурс

Евакуація українців з Уханя майже завершена. Літак, який раніше приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправку, вже вирушив до Харкова.

Після приземлення всіх евакуйованих громадян України та іноземців повезуть у медичний центр Полтавської області, де їх щонайменше на 14 днів помістять на обсервацію. В мережі опубліковано відео з салону літака.

На відео видно, як люди в захисних костюмах і масках роздають евакуйованим пакунки.

На іншому відео, опублікованому в цьому Телеграм-каналі, один із пасажирів розповів, що їм дали продукти харчування.

Поїмо трохи, відпочинемо і, якщо покращиться погода, через годину, може, півтори ми полетимо до Харкова, — розповів він.

Нагадаємо, літак з евакуйованими українцями і декількома десятками іноземців близько 9.40 приземлився в аеропорту «Бориспіль». Літак планували посадити в аеропорту Харкова, але після того, як борт здійснив 35 кіл над Харківською областю, він повернув у Київ. У Харкові літак не зміг здійснити посадку через сильний туман.

Евакуйованих громадян привезуть на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» в Полтавській області.