Стрілянина в Ханау. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n133996-strilok-iz-nimeckogo-hanau-pered-rozstrilom-ludey-opublikuvav-videozvernennya-do-amerykanciv.html

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У німецькому місті Ханау вчора пізно ввечері стався кривавий інцидент в одній із кальянних. Невідомий чоловік відкрив вогонь і застрелив трьох людей. Невідомий втік із місця злочину на автомобілі. Пізніше в інший кальянній стався подібний інцидент.

В результаті інциденту загинули 11 осіб, включаючи злочинця, а також багатьох людей серйозно поранено, повідомляє FOCUS Online.

Підозрюваний у скоєнні злочину був знайдений мертвим у своїй квартирі. Разом з ним у квартирі знаходилося тіло ще однієї людини.

За інформацією правоохоронних органів, підозрюваний розмістив у YouTube відеоролик, у якому звернувся до «усіх американців». Чоловік англійською мовою повідомив про підземні військові об'єкти на території США.

За словами підозрюваного, на даних об'єктах діти зазнають жорстоких катувань, а також деяких з них нещадно вбивають. Чоловік закликав американську громадськість боротися проти цього.

Відзначається, що у відеоролику немає натяку на акт агресії, який готується у Німеччині.