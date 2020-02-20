Невідомий розстрілював людей у Ханау. Фото: Свідок

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Стрілянина сталася у німецькому місті Ханау. Збройний інцидент трапився 19 лютого близько 22.00 за місцевим часом.

Невідомий чоловік відкрив вогонь в одній з кальянних в центральній частині Ханау, застреливши трьох людей. Після цього чоловік сів в авто та зник з місця події. Згодом схожа подія сталася в кальянній в іншому районі міста — Кессельштадт. Попередньо відомо, що чоловік зайшов в бар та почав розстрілювати відвідувачів. Про це повідомляє BBC.

Внаслідок події загинули восьмеро осіб, п’ятеро дістали поранення. Згодом один із поранених помер від ран, кількість загиблих зросла до дев’яти осіб.

Німецька поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку нападника, тіло підозрюваного знайшли без ознак життя у нього вдома в Ханау. Про мотиви зловмисника нічого невідомо.

Нагадаємо, у лютому в Таїланді військовослужбовець влаштував справжню бійню в торговому центрі. Боєць застрелив свого командира і двох солдатів, а потім відкрив вогонь всередині торгового центру Terminal 21. Внаслідок кривавої бійні загинули 12 осіб.