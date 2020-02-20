Неизвестный расстреливал людей в Ханау. Фото: Свидок

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Ракурс

Стрельба произошла в немецком городе Ханау. Вооруженный инцидент случился 19 февраля около 22.00 по местному времени.

Неизвестный мужчина открыл огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив трех человек. После этого мужчина сел в авто и скрылся с места происшествия. Впоследствии похожее событие произошло в кальянной в другом районе города — Кессельштадт. Предварительно известно, что мужчина зашел в бар и начал расстреливать посетителей. Об этом сообщает BBC.

В результате происшествия погибли восемь человек, пять получили ранения. Впоследствии один из раненых скончался от ран, число погибших возросло до девяти человек.

Немецкая полиция развернула масштабную операцию по поиску нападающего, тело подозреваемого нашли без признаков жизни у него дома в Ханау. О мотивах злоумышленника ничего неизвестно.

Напомним, в феврале в Таиланде военнослужащий устроил настоящую бойню в торговом центре. Боец застрелил своего командира и двух солдат, а затем открыл огонь внутри торгового центра Terminal 21. В результате кровавой бойни погибли 12 человек.