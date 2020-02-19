Британія збирається ввести нові обмеження для заробітчан. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n133985-brytaniya-zbyraietsya-vvesty-novi-obmejennya-dlya-zarobitchan.html

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Робота в Британії для громадян Євросоюзу стане менш доступною. Британська влада вирішила змінити міграційні правила і не давати робочі візи тим, хто планує займатися в країні некваліфікованою роботою.

Нові правила, як очікується, вступлять в силу з 1 січня 2021 року, після завершення виходу країни з ЄС. Реформа безпосередньо торкнеться громадян країн Євросоюзу, особливо з Центральної та Східної Європи. Про це повідомляє ВВС.

Влада Британії вирішила ввести при видачі віз бальну систему: кожен заявник повинен відповідати перерахованим критеріям і набрати не менш ніж 70 балів, щоб легально працювати в країні. Система передбачає три обов’язкові умови: контракт від роботодавця (20 балів), робота відповідного рівня кваліфікації (20 балів) і знання англійської мови (10 балів).

Додаткові бали можна набрати, якщо річна зарплата становить понад 23 тис. фунтів, якщо здобувач збирається працювати в тій сфері, де не вистачає робочої сили, або має вчений ступінь.

Британське бізнес-співтовариство розкритикувало нові ініціативи уряду. На думку підприємців, обмеження негативно вплинуть на цілий ряд галузей економіки: сферу обслуговування, готельний і ресторанний бізнес, будівництво, важку промисловість і сільське господарство.

Раніше повідомлялося, що Україна і Велика Британія почнуть візові переговори через рік.