Британия собирается ввести новые ограничения для заробитчан. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n133985-britaniya-sobiraetsya-vvesti-novye-ogranicheniya-dlya-zarobitchan.html

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Работа в Британии для граждан Евросоюза станет менее доступной. Британские власти решили изменить миграционные правила и не давать рабочие визы тем, кто планирует заниматься в стране неквалифицированной работой.

Новые правила, как ожидается, вступят в силу с 1 января 2021 года, после завершения переходного периода в отношениях с ЕС. Реформа непосредственно коснется граждан стран Евросоюза, особенно из Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает ВВС.

Власти Британии решили ввести при выдаче виз балльную систему: каждый заявитель должен отвечать перечисленным критериям и набрать не меньше 70 баллов, чтобы легально работать в стране. Система предусматривает три обязательных условия: контракт от работодателя (20 баллов), работа соответствующего уровня квалификации (20 баллов) и знание английского языка (10 баллов).

Дополнительные баллы можно набрать, если годовая зарплата больше 23 тыс. фунтов, если соискатель собирается трудиться в той сфере, где не хватает рабочей силы, или имеет ученую степень.

Британское бизнес-сообщество раскритиковало новые инициативы правительства. По мнению предпринимателей, ограничения негативно повлияют на целый ряд отраслей экономики: сферу обслуживания, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, тяжелую промышленность и сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год.