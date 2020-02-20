Стрельба в Ханау. Фото: Euronews

https://racurs.ua/n133996-strelok-iz-nemeckogo-hanau-pered-rasstrelom-ludey-opublikoval-videoobraschenie-k-amerikancam.html

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В немецком городе Ханау вчера поздним вечером произошел кровавый инцидент в одной из кальянных. Неизвестный мужчина открыл огонь и застрелил троих людей. Неизвестный скрылся с места преступления на автомобиле. Позже в другой кальянной произошел подобный инцидент.

В результате инцидента погибло 11 человек, включая преступника, а также многие получили серьезные ранения, сообщает FOCUS Online.

Предполагаемый преступник был обнаружен мертвым в своей квартире. Вместе с ним в квартире находилось тело его матери.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый разместил в YouTube видеоролик, в котором обратился ко «всем американцам». Мужчина на английском языке сообщил о подземных военных объектах на территории США.

По словам подозреваемого, на данных объектах дети подвергаются жестокому обращению, а также некоторых из них беспощадно убивают. Мужчина призвал американскую общественность бороться против этого.

Отмечается, что в видеоролике нет намека на готовящийся акт агрессии в Германии.