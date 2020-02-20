Зеленский о протестах из-за эвакуации украинцев: Не все могут гордиться человечной реакцией

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Владимир Зеленский отреагировал на попытки граждан Украины перекрывать трассы и блокировать госпитали, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя сограждан в медучреждения для прохождения карантина. Он убежден, что подобными акциями протеста люди демонстрируют «далеко не лучшую сторону характера».

Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы — украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии, — отметил президент.

Он также напомнил, что когда Франция эвакуировала людей из Уханя, реакция у жителей города, куда отвезли эвакуированных, была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации.

Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией, — считает глава государства.

Зеленский сообщил, что самолет с украинцами дозаправиться в «Борисполе» и полетит в аэропорт Харькова.

Президент подчеркнул, что меры безопасности по случаю эвакуации украинцев являются беспрецедентными.

Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию на протяжении 14 дней, — добавил президент.

Глава государства сообщил, что медцентр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. Зеленский убежден, что медучреждение будут охранять «гораздо серьезнее, чем президента».